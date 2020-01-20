2020-01-20T14:42:59+03:00
Происшествия

В Кузбассе закрыли нелегальный алкоцех

1800 литров спиртных напитков изъяли
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе закрыли нелегальный алкоцехВ Кузбассе закрыли нелегальный алкоцехФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе закрыли незаконно действующий цех, где изготавливали алкогольные напитки. Во время рейда полицейские изъяли 1800 литров фальсификата.

Мини-производство находилось в одном из складских помещений. Там была оборудована производственная линия, где спиртовое сырье смешивалось с водой и различными добавками, находились бутылки для разлива, поддельные этикетки, акцизные марки и уже готовые для продажи подделки.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские задержали двух работников этого нелегального цеха. Также правоохранители изъяли 1800 литров фальсификата: суррогатные водку и виски, замаскированные под популярные бренды. Общая стоимость подделок составила 250 тысяч рублей.

- Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции без маркировки». Теперь мужчинам грозит до трех лет лишения свободы», - рассказали в ведомстве.

Также полицейские добавили, что сообщить о нарушениях при продаже алкоголя можно по телефонам в Кемерове: 8 (384-2) 32-75-15 либо по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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