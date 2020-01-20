2020-01-20T14:44:46+03:00
Происшествия

В Кемерове задержали ранее судимую продавщицу героина

Теперь она отправится в тюрьму на девять лет
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кемерове задержали ранее судимую продавщицу героинаВ Кемерове задержали ранее судимую продавщицу героинаФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове к девяти годам тюремного заключения приговорили молодую женщину, которая торговала героином. Она уже не первый раз была поймана на сбыте наркотиков.

Как рассказали в полиции Кузбасса, 35-летняя кемеровчанка покупала готовые партии наркотиков в интернет-магазине, а забирала товар бесконтактно - отыскивала «закладки».

Дома женщина фасовала вещества по маленьким пакетикам и продавала. С клиентами продавец общалась через телефон, договаривалась о встрече и передавала героин лично в руки. Во время одной из таких сделок ее и задержали полицейские. Они изъяли у женщины в общей сложности четыре грамма героина.

- Кировский районный суд Кемерова вынес приговор ранее судимой за незаконный оборот наркотиков 35-летней местной жительнице. Она обвинялась в совершении преступления по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ее признали виновной и приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец хотел накачать мышцы и получил уголовный срок
В Кемерове задержали ранее судимую продавщицу героина
В Кузбассе закрыли нелегальный алкоцех
В Кемерове подростки угнали автомобиль на глазах у владельца
В Прокопьевске загорелось здание школы
Авария со смертельным исходом произошла на трассе Кузбасса
Сергей Бобровский рассказал, что попросил бы у премьер-министра для Новокузнецка
В Кузбассе пытавшегося дать взятку инспектору ДПС водителя оштрафовали
В Новокузнецке подросток избил взрослого мужчину и украл его телефон
Автобус с пассажирами перевернулся в Кузбассе
В Кемерове в ночном клубе умерла женщина
Подросток из Кузбасса пострадал за свою прическу
Кузбасским пенсионерам компенсируют взносы за капремонт
Присяжные оправдали обвиняемых в убийстве кузбассовцев
«Пассажир в реанимации»: в Кемерове легковушка залетела под грузовик
В праздновании Крещения в Кузбассе приняли участие 60 тысяч человек
Роспотребнадзор взял под контроль продажу снюсов в Кузбассе
В Кемерове затопило торговый центр «Лапландия»
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил представителей коренных народов
В Кузбассе иномарку по всей длине проткнул отбойник