В Кемерове задержали ранее судимую продавщицу героина

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:44:46+03:00

Теперь она отправится в тюрьму на девять лет

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В Кемерове к девяти годам тюремного заключения приговорили молодую женщину, которая торговала героином. Она уже не первый раз была поймана на сбыте наркотиков.

Как рассказали в полиции Кузбасса, 35-летняя кемеровчанка покупала готовые партии наркотиков в интернет-магазине, а забирала товар бесконтактно - отыскивала «закладки».

Дома женщина фасовала вещества по маленьким пакетикам и продавала. С клиентами продавец общалась через телефон, договаривалась о встрече и передавала героин лично в руки. Во время одной из таких сделок ее и задержали полицейские. Они изъяли у женщины в общей сложности четыре грамма героина.

- Кировский районный суд Кемерова вынес приговор ранее судимой за незаконный оборот наркотиков 35-летней местной жительнице. Она обвинялась в совершении преступления по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ее признали виновной и приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU