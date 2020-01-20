2020-01-20T14:46:44+03:00
Происшествия

Кузбассовец хотел накачать мышцы и получил уголовный срок

У него нашли 20 граммов запрещенного вещества
Яна ПОПОВА
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Кузбассовец хотел накачать мышцы и получил уголовный срокКузбассовец хотел накачать мышцы и получил уголовный срокФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе пожилой мужчина хотел накачать большие мускулы, заказал за рубежом запрещенное вещество и из-за этого получил уголовный срок.

В Анжеро-Судженске 58-летний мужчина летом прошлого года заказал на одном из интернет-сайтов ближнего зарубежью несколько упаковок различных препаратов. Они должны были помочь кузбассовцу нарастить мышечную массу.

Правоохранители задержали мужчину во время получения долгожданной посылки. Внутри они обнаружили 20 граммов препаратов. Исследования подтвердили, что в их составе содержатся сильнодействующие вещества, запрещенные на территории России.

- Анжеро-Судженский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Изучив материалы дела, суд признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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