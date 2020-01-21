2020-01-21T04:39:20+03:00
Происшествия

Кемеровчанин украл деньги у ребенка и пропил их

Мужчина совершил кражу у дочки своей возлюбленной
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин украл деньги у ребенка и пропил ихКемеровчанин украл деньги у ребенка и пропил ихФото: Валерий РОМАНОВ
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Житель областного центра очень сильно хотел выпить, но денег на спиртное у него не было. Тогда мужчина похитил деньги, которые дочка его сожительницы откладывала на учебу.

В октябре 2019 года кемеровчанин приехал в гости к своей сожительнице. Мужчина выпивал, но вскоре и деньги, и спиртное закончились, а душа требовала продолжения банкета. Тогда кемеровчанин решил позаимствовать деньги и дочери сожительницы.

17-летняя девушка учится в колледже, и для того, чтобы оплатить учебу, откладывает деньги. Именно их и забрал злоумышленник. В общей сложности ему удалось похитить 30 тысяч рублей. Когда же девушка заметила пропажу денег, она обратилась в полицию с заявлением о краже.

Мужчину вскоре задержали, возбудили уголовное дело о краже, а потом он предстал перед судом.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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