21 Янв. 2020 2020-01-21T05:17:17+03:00

Три человека погибли в горящем доме в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вечером 20 января в Киселевске произошла трагедия. Здесь при пожаре погибли три человека, среди них – ребенок.

О том, что горит частный жилой дом в переулке Хабаровском, очевидцы сообщили в МЧС в 22.50. На место ЧП тут же выехали три единицы техники и 14 человек. К моменту, когда первое подразделение прибыло на место ЧП, бревенчатый дом уже вовсю полыхал: горели стены и крыша.

- В результате пожара обрушилась обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи, сгорела пристроенная к дому веранда, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Предварительная причина пожара устанавливается.

Справиться с огнем пожарным удалось лишь в 23.55.

МЧС не сообщает о погибших, однако стало известно, что в огне погибли три человека, один из которых – ребенок. Также пострадал 15-летний подросток: его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU