2020-01-21T12:43:02+03:00
Общество

В прокуратуре рассказали о нарушениях при вывозе мусора в Кузбассе

Сейчас организации устраняют все последствия
Яна ПОПОВА
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В прокуратуре рассказали о нарушениях при вывозе мусора в КузбассеВ прокуратуре рассказали о нарушениях при вывозе мусора в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Прокуратуре Кузбасса рассказали, какие нарушения были найдены при проверке организаций, которые занимаются вывозом мусора в городах и районах региона.

Правоохранители выяснили, что не соблюдался график вывоза твердых коммунальных отходов на территории некоторых населенных пунктов. Это привело к тому, что части районов были сильно захламлены.

Также были найдены нарушения в деятельности органов местного самоуправления. В Анжеро-Судженске, Кемерове, Киселевске, Ленинска-Кузнецком, Мариинске, Таштаголе, Топках, Юрге, а также в Беловском, Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Тисульском, Тяжинском, Чебулинском, Яшкинском районах не были определены схемы размещения площадок накопления ТКО.

– Основной причиной отсутствия инфраструктуры в области обращения с ТКО является недостаточность финансирования указанных мероприятий. В результате принятия прокурорами городов и районов мер реагирования органами местного самоуправления закупаются контейнеры для сбора ТКО, в том числе за счет поступающих из областного бюджета субсидий, – сообщают в ведомстве.

Кроме того, прокурорами районов внесено 51 представление, по результатам их рассмотрения нарушения устранены. Вместе с тем, 32 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено три исковых заявления, которые пока находятся на рассмотрении.

Напомним, в январе 2020 года прокуратура области после публикаций в социальных сетях организована проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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