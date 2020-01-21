2020-01-21T14:20:14+03:00
Происшествия

В Кузбассе столкновение движущегося состава и автобуса попало на видео

От удара несколько вагонов сошли с рельсов
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе столкновение движущегося состава и автобуса попало на видео. ФОТО: Регион 142В Кузбассе столкновение движущегося состава и автобуса попало на видео. ФОТО: Регион 142
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В Кузбассе служебный автобус протаранил движущийся состав. Удар оказался настолько сильным, что несколько вагонов сошли с рельсов.

Фотографиями и видеозаписями в социальных сетях делятся очевидцы произошедшего. Они рассказывают, что авария случилась в ночь на 21 января рядом с ЦОФ «Киселевская». Также отмечается, что последствия серьезного столкновения рабочие устраняли и утром, а автобус и железнодорожные вагоны все еще стояли на месте ДТП.

- Столкновение произошло в 0.24 в ночь на 21 января. Предварительно установлено, что водитель автобуса выбрал небезопасную скорость, в результате чего выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Виновник столкновения пострадал, врачи назначили ему стационарное лечение. Также в салоне автобуса находилось шесть человек, из них никто не пострадал, - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Автобус врезался в движущийся железнодорожный состав.Видео: соцсети

Отметим, сейчас на месте происшествия работают специалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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