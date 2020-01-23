23 Янв. 2020 2020-01-23T06:24:24+03:00

Новый генпрокурор России в день назначения говорил о кемеровской «Зимней вишне» Фото: Кирилл ЧАЩИН

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22 января на должность генерального прокурора России выдвинут бывший замглавы Следкома Игорь Краснов. В день назначения он говорил о трагедии в «Зимней вишне».

Пожар в торгово-развлекательном центре новый генпрокурор привел как пример неурегулированной работы контролирующих органов. Он отметил, что соблюдение контролирующими органами жесткого плана проверок должно позволить проводить проверки по сигналам граждан, чьи права были нарушены. Однако это не всегда происходит как следует.

- Например, Кемерово, пожар в торговом центре - все вроде бы проверяли, но не проверяли ничего. Потому функция прокуратуры не должна быть связана с формальным согласованием актов проверок и санкционирования контрольных мероприятий, - приводит слова Игоря Краснова Regnum.

По его словам, прокуроры должны отрегулировать эту систему и заставить проверяющих быть там, где действительно имеются проблемы. Все проверки должны быть прозрачными, а их результаты - доступными для всех.

- Люди имеют право знать, как отработали контролирующие органы, - заявил Краснов.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из них - это дети, 147 человек пострадали. Также было уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, в которых фигурируют 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU