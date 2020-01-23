Кузбассовец задолжал 900 тысяч рублей по алиментам сыну
Житель поселка городского типа Промышленная никак не хотел платить алименты своему сыну. Когда его долг достиг 900 тысяч рублей, судебные приставы пошли на крайние меры.
Долг перед 16-летним сыном мужчина накопил не сразу. С 2012 года у горе-отца не было постоянного места работы, и обязательства перед ребенком он исполнял нерегулярно. Как результат - задолженность почти в 900 тысяч рублей. В отношении должника применялись меры принудительного взыскания, ему временно ограничили выезд из России.
Однако это не помешало мужчине приобрести автомобиль. Более того, на прием в отдел судебных приставов должник приехал на машине. Сотрудник ведомства, установив этот факт, арестовал автомобиль.
- Теперь у гражданина есть 10 дней для оплаты долга, иначе транспортное средство будет передано на реализацию, денежные средства от которой будут направлены на содержание ребенка, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - В дальнейшем к должнику будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.
К слову, сейчас в Кузбассе почти каждый 122-й житель является алиментщиком. Почти у 22 тысяч человек из них имеются долги.
ИСТОЧНИК KP.RU