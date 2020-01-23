2020-01-23T09:26:35+03:00
Общество

Кузбассовец задолжал 900 тысяч рублей по алиментам сыну

Из-за долгов он может лишиться личного автомобиля
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец задолжал 900 тысяч рублей по алиментам сыну. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.Кузбассовец задолжал 900 тысяч рублей по алиментам сыну. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
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Житель поселка городского типа Промышленная никак не хотел платить алименты своему сыну. Когда его долг достиг 900 тысяч рублей, судебные приставы пошли на крайние меры.

Долг перед 16-летним сыном мужчина накопил не сразу. С 2012 года у горе-отца не было постоянного места работы, и обязательства перед ребенком он исполнял нерегулярно. Как результат - задолженность почти в 900 тысяч рублей. В отношении должника применялись меры принудительного взыскания, ему временно ограничили выезд из России.

Однако это не помешало мужчине приобрести автомобиль. Более того, на прием в отдел судебных приставов должник приехал на машине. Сотрудник ведомства, установив этот факт, арестовал автомобиль.

- Теперь у гражданина есть 10 дней для оплаты долга, иначе транспортное средство будет передано на реализацию, денежные средства от которой будут направлены на содержание ребенка, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - В дальнейшем к должнику будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.

К слову, сейчас в Кузбассе почти каждый 122-й житель является алиментщиком. Почти у 22 тысяч человек из них имеются долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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