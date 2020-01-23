23 Янв. 2020 2020-01-23T07:41:20+03:00

Замерзшего в кузбасской тайге мужчину эвакуируют на вертолете. ФОТО: МЧС России по Республике Хакасия

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Помощь спасателей на вертолете потребовалась для того, чтобы спасти замерзшего в кузбасской тайге мужчину.

Житель соседнего региона, Республики Хакасия, отправился в тайгу в Кузбассе. Мужчина серьезно замерз, получил обморожение, и чтобы доставить его домой, потребовалась помощь спасателей.

- Наш земляк получил обморожение в таежной местности Кемеровской области и нуждается в медицинской помощи, - сообщают представители МЧС Росси по Республике Хакасия в соцсетях. - Для его эвакуации привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Спасательная операция началась рано утром 23 января, и спасатели призвали пожелать их коллегам удачи и скорейшего возвращения.

ИСТОЧНИК KP.RU