Замерзшего в кузбасской тайге мужчину эвакуируют на вертолете
Помощь спасателей на вертолете потребовалась для того, чтобы спасти замерзшего в кузбасской тайге мужчину.
Житель соседнего региона, Республики Хакасия, отправился в тайгу в Кузбассе. Мужчина серьезно замерз, получил обморожение, и чтобы доставить его домой, потребовалась помощь спасателей.
- Наш земляк получил обморожение в таежной местности Кемеровской области и нуждается в медицинской помощи, - сообщают представители МЧС Росси по Республике Хакасия в соцсетях. - Для его эвакуации привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.
Спасательная операция началась рано утром 23 января, и спасатели призвали пожелать их коллегам удачи и скорейшего возвращения.
ИСТОЧНИК KP.RU