Хакер из Кемерова заработал на вирусе четыре с половиной миллиона рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:50:52+03:00

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20-летний кемеровчанин на два года лишился свободы условно за распространение компьютерного вируса и кражу логинов и паролей. На продаже личных данных мужчина заработал более 4,5 миллиона рублей.

Молодой кемеровчанин купил в «теневом интернете» несколько вредоносных программ, заплатив за каждый «вирус» порядка пяти тысяч рублей. С апреля 2018 по февраль 2019 года он распространял вредоносные программы типа «стилер» и получал логины и пароли разных людей. В дальнейшем юноша продавал эту информацию третьим лицам. Те, в свою очередь, получали возможность совершать противоправные действия в корыстных целях.

Общий размер финансовых вознаграждений, которые получил кемеровчанин, превысил 4,5 миллиона рублей.

- Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области в отношении кемеровчанина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области. - Заводским районным судом города Кемерово молодой человек признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы (условно). Кроме того, в настоящее время решается вопрос об обращении денежных средств осужденного в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU