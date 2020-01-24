В Кузбассе грабитель нападал на женщин и угрожал им убийством скальпелем

24 Янв. 2020 2020-01-24T03:01:29+03:00

Теперь он может отправиться в тюрьму на десять лет

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В Кузбассе грабитель нападал на своих жертв и угрожал им убийством при помощи медицинского скальпеля. Вскоре его судьбу решит суд.

Как рассказали в полиции Кузбасса, летом прошлого года в Кемерове мужчина напал на молодую женщину. Сначала он выследил ее на улице, а после подбежал со спины и ударил стеклянной бутылкой по голове. Когда она упала на землю, налетчик схватил ее за горло и потребовал отдать ему все, что ценно. Женщина передала ему рюкзак, кошелек с деньгами и телефон на общую сумму около шести тысяч рублей.

Второй жертвой грабителя стала 34-летняя кемеровчанка. Он схватил женщину за горло и, угрожая хирургическим скальпелем, забрал рюкзак с деньгами, смартфоном и другими вещами. Сумма награбленного составила 13 тысяч рублей.

– В настоящее время следствием собраны доказательства причастности обвиняемого к обоим преступлениям. Уголовное дело по статье «Разбой» направлено на рассмотрение в суд. Теперь налетчику грозит до десяти лет лишения свободы, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU