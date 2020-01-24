2020-01-24T04:32:24+03:00
Происшествия

Подросток украл гараж из кооператива в Междуреченске

Однако ничего сделать с этим гаражом он не смог
Екатерина РОМАНОВА
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Подросток украл гараж из кооператива в МеждуреченскеПодросток украл гараж из кооператива в МеждуреченскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Юный житель города Междуреченска решил обогатиться за чужой счет, но в итоге попал в полицию. За кражу чужого гаража он может лишиться свободы на пять лет.

16-летний житель Междуреченска все продумал до мелочей. Он нанял спецтехнику, приехал в один из гаражных кооперативов, там погрузил на машину чужой гараж и отвез его в пункт приема металла. Но работник пункта оказался принципиальным человеком и отказался принимать имущество без документов. Расстроенный подросток бросил гараж неподалеку.

Когда 46-летний житель Междуреченска пришел в гаражный кооператив и не обнаружил там гаража, он тут же обратился в полицию. Еще бы! Сумма ущерба от кражи составляла порядка 150 тысяч рублей! Стражи порядка вскоре вышли на след подростка и задержали его. Брошенный гараж вернули владельцу.

- Следователем отдела МВД России по города Междуреченску возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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