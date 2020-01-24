2020-01-24T06:43:34+03:00
Происшествия

В кузбасских аэропортах обеззараживают воздух из-за опасного коронавируса

Вирус может попасть в регион вместе с прилетающими из Китая
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбасских аэропортах обеззараживают воздух из-за опасного коронавирусаВ кузбасских аэропортах обеззараживают воздух из-за опасного коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В аэропортах имени Алексея Леонова в Кемерове и Бориса Волынова в Новокузнецке введи дополнительные меры безопасности. Их цель - не допустить в регион смертельно опасный коронавирус.

Еженедельно в Кузбассе выполняется рейс Кемерово - Санья - Кемерово, и для того чтобы не допустить распространения заболевания, вызванного коронавирусом на территории Кузбасса, усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах Кемерова и Новокузнецка за лицами, прибывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии.

В январе прибыло три таких рейса. Санитарно-карантинный контроль проводился с использованием прибора дистанционного измерения температуры тела. Больных или людей, у которых можно было бы заподозрить заболевание, не выявлено.

- На территории Кемеровской области в ежедневном режиме организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, - сообщает региональный Роспотребнадзор. - В аэропортах Кемерова и Новокузнецка приняты дополнительные меры по соблюдению противоэпидемического режима: проведение дезинфекционных мероприятий, обеззараживание воздуха в зоне прилета.

Возможных пассажиров, у которых может быть заподозрен опасный вирус, готовы тут же изолировать, доставить в больницу, провести необходимые лабораторные исследования и установить медицинское наблюдение за контактными лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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