2020-01-24T08:09:28+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ зрит в корень: новая электронная платформа упростила закупку дикоросов

Россельхозбанк поддерживает развитие новых онлайн-сервисов для агробизнеса
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк поддерживает развитие новых онлайн-сервисов для агробизнеса. Так, для оформления закупки дикорастущих растений РСХБ предлагает своим клиентам воспользоваться электронной платформой «РосДикорос», обеспечивающей в простой и удобной форме документальное оформление сделок согласно требованиям действующего законодательства.

Регистрация пользователей платформы доступна по ссылке и осуществляется бесплатно. Стоимость услуг для закупщиков составляет 1 рубль за 1 кг принятого по акту товара. Для клиентов Россельхозбанка действуют льготные условия — оформление первых 2 000 кг закупки бесплатно. Для этого при регистрации на сервисе необходимо ввести промокод «РСХБ2000».

«Потенциал российского рынка пищевых продуктов из дикорастущих растений высок, но значительная его часть находится в тени. Электронная платформа позволяет вести бизнес с использованием современных цифровых технологий и сделать его более легальным, тем самым расширив доступ к инструментам обслуживания и поддержки Банка», — отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров.

Генеральным оператором платформы «РосДикорос» выступает компания ООО «Мир Ягод». С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

Партнерский материал.

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