На кузбасской нефтебазе арестовали самострой

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:42:28+03:00

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На нефтеперерадатывающем заводе в Кузбассе на три месяца приостановили деятельность склада нефтепродуктов. Причиной такого решения стало то, что склад был построен без соответствующего разрешения.

Специалисты Ростехнадзора проводили выездную комиссию на нефтеперерабатывающем заводе, и оказалось, что здесь несколько резервуаров, которые относятся к объектам капитального строительства, используются без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом резервуары были заполнены жидкостью, которая имела резкий запах.

- Арбитражный суд Кемеровской области признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации склада нефтепродуктов сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы отдела судебных приставов по Яйскому и Ижморскому районам немедленно приостановили деятельность данного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU