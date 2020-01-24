2020-01-24T08:42:28+03:00
Общество

На кузбасской нефтебазе арестовали самострой

Склад нефтяных продуктов закрыли на 90 дней
Екатерина РОМАНОВА
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На кузбасской нефтебазе арестовали самострой. фото6 пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.На кузбасской нефтебазе арестовали самострой. фото6 пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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На нефтеперерадатывающем заводе в Кузбассе на три месяца приостановили деятельность склада нефтепродуктов. Причиной такого решения стало то, что склад был построен без соответствующего разрешения.

Специалисты Ростехнадзора проводили выездную комиссию на нефтеперерабатывающем заводе, и оказалось, что здесь несколько резервуаров, которые относятся к объектам капитального строительства, используются без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом резервуары были заполнены жидкостью, которая имела резкий запах.

- Арбитражный суд Кемеровской области признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации склада нефтепродуктов сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы отдела судебных приставов по Яйскому и Ижморскому районам немедленно приостановили деятельность данного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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