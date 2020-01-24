Число долгожителей в Кузбассе удвоилось за несколько лет

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:29:34+03:00

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В Кузбассе становится все больше долгожителей - людей, которые перешагнули 90-летний рубеж. В Кемеровостате рассказали, сколько сейчас в Кузбассе людей почтенного возраста.

Как оказалось, за последние пять лет в Кузбассе в два раза выросло число долгожителей. Так, на 1 января 2019 года людей в возрасте 90 лет и старше было 11 283 человека. При этом большинство из них - женщины: 79,3 процента от общего числа. Удельный вес долгожителей составил 0,4 процента, тогда как пять лет назад составлял лишь 0,2 процента. Больше всего долгожителей в Беловском городском округе: 0,7 процента от общего числа. В Тисульском и Яйском муниципальных районах - по 0,8 процента.

К слову, за последние 60 лет количество долгожителей выросло почти в четыре раза. В 1959 году было 2875 человек, достигших 90 лет, а это 0,1 процента от общей численности населения. В 1970 году долгожителей было 3580 человек, в 2002-м - 4779, а в 2010-м - 4452.

ИСТОЧНИК KP.RU