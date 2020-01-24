2020-01-24T11:29:34+03:00
Общество

Число долгожителей в Кузбассе удвоилось за несколько лет

Кемеровостат рассказал, сколько людей старше 90 лет проживает в регионе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Число долгожителей в Кузбассе удвоилось за несколько летЧисло долгожителей в Кузбассе удвоилось за несколько летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе становится все больше долгожителей - людей, которые перешагнули 90-летний рубеж. В Кемеровостате рассказали, сколько сейчас в Кузбассе людей почтенного возраста.

Как оказалось, за последние пять лет в Кузбассе в два раза выросло число долгожителей. Так, на 1 января 2019 года людей в возрасте 90 лет и старше было 11 283 человека. При этом большинство из них - женщины: 79,3 процента от общего числа. Удельный вес долгожителей составил 0,4 процента, тогда как пять лет назад составлял лишь 0,2 процента. Больше всего долгожителей в Беловском городском округе: 0,7 процента от общего числа. В Тисульском и Яйском муниципальных районах - по 0,8 процента.

К слову, за последние 60 лет количество долгожителей выросло почти в четыре раза. В 1959 году было 2875 человек, достигших 90 лет, а это 0,1 процента от общей численности населения. В 1970 году долгожителей было 3580 человек, в 2002-м - 4779, а в 2010-м - 4452.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сход лавины готовятся вызвать в Новокузнецке
Кузбассовец нажился на чужом масле
В Кемерове виновника ДТП со смертельным исходом отправят под суд
В Кузассе женщина подожгла машину знакомого ради мести
В Кузбассе рабочий автобус врезался в погрузчик
В Кемерове пройдет Русская вечерка
Кузбассовец подарил другу гель для душа со спайсом
В Кузбассе при пожаре в частном доме погибла женщина
Число долгожителей в Кузбассе удвоилось за несколько лет
«Бумерок расхлестали!»: два человека пострадали в ДТП в Новокузнецке
На кузбасской нефтебазе арестовали самострой
РСХБ зрит в корень: новая электронная платформа упростила закупку дикоросов
70-летний мужчина погиб в ДТП на кузбасской трассе
Центр бережливого производства в сфере транспорта строят в Кузбассе
Дорожники Кузбасса борются с последствиями 12-часового снегопада
В кузбасских аэропортах обеззараживают воздух из-за опасного коронавируса
Подросток украл гараж из кооператива в Междуреченске
В Кузбассе грабитель нападал на женщин и угрожал им убийством скальпелем