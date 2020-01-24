24 Янв. 2020 2020-01-24T11:54:44+03:00

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибла женщина. ФОТО: Администрация Таштагольского района

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В Кузбассе в среду, 23 января, загорелся частный дом. Когда пламя было потушено, пожарные обнаружили внутри тело пожилой женщины.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании на улице Ульянова в Таштаголе поступил на пульт управления в 11.33, а уже через двадцать три минуты пожарные полностью ликвидировали пламя.

И только впоследствии в помещении сотрудники МЧС нашли тело 71-летней женщины, которая самостоятельно не смогла выбраться из собственного дома. Предварительно установлено, что причиной такого пожара стала неисправность и перегрев печи - при помощи нее отапливалось здание. Сейчас на месте работает следственная группа. Специалисты устанавливает все обстоятельства произошедшего.

- Мы проводим большую профилактическую работу - бесплатно установили пожарные извещатели для полутора тысяч семей. Регулярно проводим подомовые обходы, беседы. Но безопасность в большей степени зависит от хозяев - будьте бдительны! - обратился к местным жителям после этой страшной трагедии глава Таштагольского района Владимир Макута.

ИСТОЧНИК KP.RU