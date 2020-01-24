2020-01-24T12:32:49+03:00
Происшествия

В Кузбассе рабочий автобус врезался в погрузчик

Как сообщают очевидцы, в аварии никто не пострадал
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе рабочий автобус врезался в погрузчик. ФОТО: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/vk.comВ Кузбассе рабочий автобус врезался в погрузчик. ФОТО: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/vk.com
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В Кузбассе автобус, который перевозил рабочих на шахту «Алексеевская», столкнулся на дороге с погрузчиком. Водитель и пассажиры не пострадали, однако транспорт сильно поврежден.

Об этом в одном из пабликов Ленинска-Кузнецкого в социальной сети рассказал очевидец происшествия. Он отметил, что виновником аварии стал водитель автобуса, который выбрал неправильный скоростной режим на заснеженной дороге. Однако в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции эту информацию не подтвердили.

- Сообщений о таком дорожно-транспортом происшествии на пульт диспетчера не поступало. Кроме того, если столкновение автобуса и погрузчика произошло на территории угледобывающего предприятия, это не входит в сферу ответственности Госавтоинспекции, - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, ранее синоптики Кузбасса предупреждали об ухудшении погодных условий: ожидались мокрый снег, метели, гололедные явления, усиление ветра при порывах до 17-22 метров в секунду. Поэтому водителям рекомендуют двигаться с максимально низкой скоростью, а также увеличить дистанцию и боковой интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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