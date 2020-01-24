В Кузассе женщина подожгла машину знакомого ради мести

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:34:02+03:00

Владелец авто во время застолья сильно оскорбил ее

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В Кузбассе женщина подожгла машину знакомого после того, как тот оскорбил ее во время застолья. Теперь она может отправиться в тюрьму на пять лет.

Как рассказали в полиции Кузбасса, 50-летняя женщина пригласила в гости знакомую семейную пару. Во время застолья мужчина оскорбил хозяйку дома. Та же ответила на оскорбления по-другому – подожгла автомобиль «Тойота Филдер», принадлежащий мужчине.

Возгорание на парковке предприятии, где работал владелец машины, заметил дворник. Он сразу же потушил пламя. Прибывшие на место эксперты после заключили, что причина пожара – поджог. Сумму причиненного ущерба, а также все обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

– Следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбуждено уголовное дело статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU