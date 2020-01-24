24 Янв. 2020 2020-01-24T13:08:35+03:00

В Кемерове виновника ДТП со смертельным исходом отправят под суд Фото: Екатерина РОМАНОВА

Изменить размер текста: A A

В Кемерове под суд отправят водителя авто, который насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла в конце сентября прошлого года. На пересечении улиц Красноармейская и Рукавишникова водитель автомобиля «Мазда Капелла» сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на красный свет. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Мужчина пытался экстренно затормозить, однако этого оказалось недостаточно: из-за превышения скорость автомобиль не смог остановиться.

– Следователем УМВД России по Кемерову окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователем собрана достаточная доказательственная база, в поэтому уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный городской суд города, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, за это мужчина может получить срок, ведь согласно данной статье в качестве наказания виновника могу лишить свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU