Сход лавины готовятся вызвать в Новокузнецке

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:18:05+03:00

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Жителей юга Кузбасса предупреждают о возможных сходах лавин. Чтобы массы снега не причинили бед, планируется, что спуск лавин будет контролируемым.

Большое количество снега и относительно высокие зимние температуры в этом году могут обернуться серьезной проблемой. На некоторых участках накапливается большое количество снега, который может не выдержать тяжести собственной массы. А его сход со склонов может обернуться серьезной трагедией.

Особенно опасны такие участки, как дорога на поселок Карлык в Орджоникидзевском районе и дорога на горнолыжный комплекс около горы Соколиная в Куйбышевском районе.

Чтобы не допустить трагедии, связанной со сходом лавин, специалисты Управления по защите населения и территории города Новокузнецка проведут технический спуск накопившегося снега.

- МБУ «Управление по защите населения и территории» города Новокузнецка обращается к жителям и гостям нашего города: не заходите в опасную зону, не катайтесь вблизи на лыжах и снегоходах, берегите свою жизнь. В данном месте возможен сход снега, - отметили в пресс-службе МБУ «УЗНТ».

ИСТОЧНИК KP.RU