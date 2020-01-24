2020-01-24T16:20:10+03:00
Происшествия

Кузбассовец выстрелил в подрезавшего его на дороге водителя

Мужчина получил ранения плеча, туловища и грудной клетки
Яна ПОПОВА
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Кузбассовец выстрелил в подрезавшего его на дороге водителяКузбассовец выстрелил в подрезавшего его на дороге водителяФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе недовольный водитель несколько раз выстрелил в подрезавшего его автомобилиста. Мужчина получил серьезные травмы, но остался в живых.

Как рассказали в полиции Кемеровской области, в ноябре прошлого года 37-летний житель Ленинска-Кузнецкого во время конфликта на дороге выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Причиной стало неправильное поведение травмированного водителя - во время движения он «подрезал» другого автомобилиста.

36-летний мужчина сразу же обратился за помощью в больницу. Медики диагностировали у него ранения левого плеча, туловища и грудной клетки слева.

- Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказали в ведомстве.

Отметим, полицейскими уже собрано достаточно доказательств, поэтому материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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