24 Янв. 2020 2020-01-24T16:20:10+03:00

Кузбассовец выстрелил в подрезавшего его на дороге водителя Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе недовольный водитель несколько раз выстрелил в подрезавшего его автомобилиста. Мужчина получил серьезные травмы, но остался в живых.

Как рассказали в полиции Кемеровской области, в ноябре прошлого года 37-летний житель Ленинска-Кузнецкого во время конфликта на дороге выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Причиной стало неправильное поведение травмированного водителя - во время движения он «подрезал» другого автомобилиста.

36-летний мужчина сразу же обратился за помощью в больницу. Медики диагностировали у него ранения левого плеча, туловища и грудной клетки слева.

- Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказали в ведомстве.

Отметим, полицейскими уже собрано достаточно доказательств, поэтому материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU