Кузбассовец выстрелил в подрезавшего его на дороге водителя
В Кузбассе недовольный водитель несколько раз выстрелил в подрезавшего его автомобилиста. Мужчина получил серьезные травмы, но остался в живых.
Как рассказали в полиции Кемеровской области, в ноябре прошлого года 37-летний житель Ленинска-Кузнецкого во время конфликта на дороге выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Причиной стало неправильное поведение травмированного водителя - во время движения он «подрезал» другого автомобилиста.
36-летний мужчина сразу же обратился за помощью в больницу. Медики диагностировали у него ранения левого плеча, туловища и грудной клетки слева.
- Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказали в ведомстве.
Отметим, полицейскими уже собрано достаточно доказательств, поэтому материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU