2020-01-24T14:34:09+03:00
Происшествия

В Кузбассе поезд сбил 16-летнего подростка

Фотографиями случившегося делятся очевидцы происшествия
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе поезд сбил 16-летнего подростка. ФОТО: Инцидент КузбассВ Кузбассе поезд сбил 16-летнего подростка. ФОТО: Инцидент Кузбасс
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В Кузбассе подростка сбил поезд. Снимками и подробностями с места происшествия делятся очевидцы в социальных сетях.

По их информации, трагедия случилась в пятницу, 24 января. На железнодорожной станции Яшкино поезд сбил 16-летнего подростка. Машинист просто не успела остановиться – даже экстренный тормозной путь такой машины слишком длинный.

Также свидетели сообщают, что несовершеннолетний переходил железную дорогу не по мосту, а по переходу. Чтобы скрасить длинную дорогу, мальчик надел наушники и включил музыку, поэтому не услышал предостерегающие сигналы и звук приближающегося поезда.

Однако получить официальную информацию в Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу и Следственном комитете по Кемеровской области не удалось. О других подробностях трагедии будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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