25 Янв. 2020 2020-01-25T04:03:53+03:00

Кузбасские актеры не поехали в Китай из-за эпидемии коронавируса Фото: Виктория ДУДИНА

Турне было запланировано на 24 января 2020 года

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Гастроли кузбасской актерской труппы отменили из-за эпидемии коронавируса. Поездка должно была состояться в пятницу, 24 января.

По данным Филармонии Кузбасса, запланированное турне Губернаторского театра «Сибирский калейдоскоп», ансамбля Оркестра русских народных инструментов и солиста Олега Маликова не состоится.

– Продюсер и организатор гастролей в Китае господин Лян Джие принял решение отменить выступления кузбасских коллективов в связи со вспышкой коронавируса в стране, – передают слова представителей учреждения культуры корреспонденты «Кузбасса».

Труппа должна была выступить в восьми городах Китая. Однако гастроли актеров должны будут состояться сразу после того, как в стране станет более безопасно.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного генеза в Ухане стало известно в конце декабря прошлого года. Возбудитель заболевания – новый тип коронавируса, передающийся от человека к человеку. От данного заболевания уже скончалось 26 человек, поэтому в кузбасских аэропортах усилен противоэпидемический контроль за состоянием пассажиров, пребывающих с острова Хайнань.

ИСТОЧНИК KP.RU