За последние сутки в Кузбассе вывезли 43 тысячи кубометров снега

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:56:08+03:00

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За прошедшие сутки в Кузбассе выпало более 43 тысяч кубометров снега. Сейчас на улицах работает 3 100 человек и 2 000 единиц техники, в том числе и 230 машин промпредприятий.

В пятницу, 24 января, обильные снегопады прошли по территории всей Кемеровской области. Осадки были настолько сильные, что местность приходилось чистить каждые два часа. В первую очередь убирались дороги, где ездит общественный транспорт, и территории социально важных учреждений: больниц, школ и так далее.

Как рассказали в главной диспетчерской ЖКХ Кузбасса, ранним утром 25 января на борьбу со снегом отправили более 3 100 человек и 2000 единиц техники, в том числе и 230 машин, которые предоставили промпредприятия региона.

Только за сутки в области выпало 43 тысячи кубометров снега, а всего с начала установления снежного покрова дорожники вывезли на спецполигоны 1,8 миллиона кубометров снега.

Отметим, если вы заметили, что дороги были убраны ненадлежащим образом, вы можете оставить заявку в диспетчерской службе вашего муниципалитета, а также обратиться по телефонам 368183 – по состоянию областных трасс или 752976 – при затруднении движения на федеральных дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU