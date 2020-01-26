Бани массово горели ночью в Кузбассе

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:30:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Шесть раза минувшей ночью пожарные выезжали по сигналу тревоги. В пяти случаях горели бани, и лишь в одном – надворные постройки.

Первое сообщение о горящей бане поступило из Кемерова с улицы Славгородской в Кемерове в 21.22. семь человек и две единицы техники ликвидировали пожар в 21.34.

Второе раз сигнал о пожаре прозвучал в Новокузнецком муниципальном районе в поселке Кульчаны в 21.48. Восемь пожарных справились с огнем к 22.13.

Третий сигнал поступил в 00.25 в городе Мариинске. Пожарным потребовалось 15 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар. При этом огонь тушили семь человек и две единицы техники.

Уже через четыре минуты после третьего сигнала пожарные Кемерове. Здесь также горела частная баня - на улице Андреевской. Семь человек и две единицы техники сумели справиться с пожаром к 00.43.

Пятая баня горела уже ранним утром на улице Боровой в Кемерове. На пульт диспетчера сигнал поступил в 05.24, а ликвидировать пожар удалось в 05.46.

Выезжали пожарные и еще раз по тревожному сигналу – в 03.09 на улицу Путейскую в Промышленновском муниципальном округе. Здесь горели надворные постройки, потушить которые удалось за 21 минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU