Обманутая дважды: пенсионерка из Кузбасса доверилась мошенникам ради компенсации

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:45:05+03:00

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Пожилая жительница Кузбасса однажды стала жертвой мошенников. Однако когда спустя несколько лет ей предложили получить компенсацию за украденное, она согласилась – и вновь потеряла деньги.

В 2015 году пожилая жительница города Калтана стара жертвой мошенников: она отдала им 400 тысяч рублей, прежде, чем поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Однако это не научило женщину осторожности.

В конце 2019 года в квартире пенсионерки раздался телефонный звонок. Женщина-адвокат интересовалась, становилась ли пенсионерка жертвой мошенничества. Узнав, что такое уже было, адвокат заверила, что все 400 тысяч ей вернут и даже заплатят 55 тысяч рублей в качестве компенсации.

В скором времени с женщиной связался юрист. Он подробно рассказал, как будет проходить процедура возврата денег, и заявил, что оформление документов – платное, 12,6 тысячи рублей. Женщина тут же перевела на указанный счет деньги, а потом – еще восемь тысяч рублей в качестве налога.

- Когда же аферисты потребовали внести еще 5 000 рублей за открытие счета, и потерпевшая снова отправилась в банк, работники финансово-кредитной организации посоветовали клиентке обратиться в полицию, - рассказали о том, как удалось остановить мошенничество в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников. К слову, им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU