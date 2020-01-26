2020-01-26T11:48:16+03:00
Общество

Снег, метели, гололед: какой будет погода в Кузбассе 27 января

Синоптики дали прогноз на понедельник
Екатерина РОМАНОВА
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Снег, метели, гололед: какой будет погода в Кузбассе 27 январяСнег, метели, гололед: какой будет погода в Кузбассе 27 январяФото: Мария ЛЕНЦ
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Переменная облачность, снег, ветер и метели – такой будет погода в последний понедельник января.

В ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров на территории Кузбасса опустятся до -11…-16 градусов. При прояснении будет еще холоднее – до 22 градусов мороза. При этом в отдельных районах будет идти снег, на дорогах возможна гололедица. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду ночью и 9-14 – днем. В Кемерове ночью ожидается 13-15 градусов мороза, а вот вероятность осадков очень мала..

Днем на территории Кузбасса будет царить относительное зимнее тепло. Воздух прогреется до -2…-7 градусов, при этом синоптики прогнозируют переменную облачность, снег и мокрый снег, метели, изморозь и гололедицу. В Кемерове ожидается от двух до четырех градусов мороза, небольшой снег и метель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Снег, метели, гололед: какой будет погода в Кузбассе 27 января
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