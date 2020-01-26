26 Янв. 2020 2020-01-26T13:12:22+03:00

Не дала лопату: кузбассовец убил соседку за отказ в помощи Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Житель города Междуреченска предстанет перед судом за убийство. Как оказалось, пострадавшая – соседка агрессивного мужчины.

В одном из частных домов обнаружили тело женщины, у которой были ранения в области головы и конечностей. А позже выяснилось и то, кто нанес смертельные удары.

Как оказалось, один из соседей, будучи нетрезвым, обратился к женщине за помощь. Он попросил дать ему лопату, чтобы почистить дом.

- Женщина ему отказала, сославшись на то, что он находится в состоянии опьянения, - цитирует слова следователя по особо важным делам Следственного отдела Сергея Стукана телеканал «Квант».- Мужчину это возмутило, между ними произошел конфликт он и совершил преступление.

Сейчас подозреваемый находится по стражей, в отношении него заведено уголовное дело за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU