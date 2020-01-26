Не дала лопату: кузбассовец убил соседку за отказ в помощи
Житель города Междуреченска предстанет перед судом за убийство. Как оказалось, пострадавшая – соседка агрессивного мужчины.
В одном из частных домов обнаружили тело женщины, у которой были ранения в области головы и конечностей. А позже выяснилось и то, кто нанес смертельные удары.
Как оказалось, один из соседей, будучи нетрезвым, обратился к женщине за помощь. Он попросил дать ему лопату, чтобы почистить дом.
- Женщина ему отказала, сославшись на то, что он находится в состоянии опьянения, - цитирует слова следователя по особо важным делам Следственного отдела Сергея Стукана телеканал «Квант».- Мужчину это возмутило, между ними произошел конфликт он и совершил преступление.
Сейчас подозреваемый находится по стражей, в отношении него заведено уголовное дело за убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU