2020-01-27T06:22:51+03:00
Общество

Для кузбасских ветеранов «Песни Победы» спел «Хор Турецкого»

Выступление хора приурочили к грядущему 75-летию Победы
Екатерина РОМАНОВА
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Для кузбасских ветеранов «Песни победы» спел «Хор Турецкого». ФОТО: пресс-служба администрации Правительства КузбассаДля кузбасских ветеранов «Песни победы» спел «Хор Турецкого». ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса
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В Кемерове с концертом выступил «Хор Турецкого». На концерт, который состоялся в Музыкальном театре Кузбасса, пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

Первыми в стране программу знаменитого хора, посвященную 75-летию Победы, увидели кузбасские ветераны. Знаменитые и любимые песни военных лет - «Катюшу», «Смуглянку», «Три танкиста» - солисты хора исполнили в Музыкальном театре Кузбасса, а зал дружно подпевал им.

- Эти песни делают нас единым народом. Они поднимают нас на труд и на подвиг. Их пели наши деды, наши отцы, мы и уже поют наши дети и внуки. Их будут петь всегда, и пока эти песни будут жить, будет жить и наша страна! - поделился впечатлениями губернатор Сергей Цивилев, также присутствовавший на концерте.

Первыми праздничную концертную программу услышали кузбасские ветераны. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Первыми праздничную концертную программу услышали кузбасские ветераны. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

27 января концерт «Хора Турецкого», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, состоится в Ленинске-Кузнецком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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