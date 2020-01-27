2020-01-27T06:26:13+03:00
Общество

Новокузнечанин перегородил фурой дорогу в Москве

Мужчина требовал вернуть долги по зарплате
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин перегородил фурой дорогу в Москве. ФОТО: кадр видео Андрея ЦукановаНовокузнечанин перегородил фурой дорогу в Москве. ФОТО: кадр видео Андрея Цуканова
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В Москве водитель фуры перегородил машиной дорогу. Как выяснилось позже, мужчина приехал в столицу из Новокузнецка.

Дальнобойщик из Новокузнецка Виктор Синебрюхов перегородил своим тягачом Бауманскую улицу. Свой поступок он объяснил тем, что работодатель задолжал ему зарплату за несколько месяцев. Мужчине же необходимо кормить семью: он отец семерых детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Как сообщает портал nk-life.ru, Виктор Синебрюхов - а именно так зовут новокузнечанина - нашел работу в Ростове-на-Дону через интернет в ноябре 2019 года. Вместо обещанных 50-60 тысяч ему платили по 13. Более того, работодателя не волновало техническое состояние автомобиля, на котором мужчина перевозил грузы.

Когда ему вновь перевели 13 тысяч рублей, мужчина решил выразить протест по-своему. 24 января он проезжал транзитом через Москву - вез из Санкт-Петербурга в Омск бананы. Тогда-то он и перегородил движение на улице Бауманской, поставив грузовик поперек нее.

Позже новокузнечанин признался, что московские сотрудники ГИБДД отнеслись к нему по-человечески: напоили чаем и угостили сырниками. Впрочем, ему грозит штраф за то, что перекрыл движение на дороге. В свою очередь, компанией, с которой у новокузнечанина был заключен договор, заинтересовались в Следственном комитете и Роструде. Часть долга водителю грузовика уже вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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