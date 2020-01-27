27 Янв. 2020 2020-01-27T09:56:16+03:00

Три человека погибли при пожаре в Новокузнецке Фото: Асхат БАРДЫНОВ

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Рано утром в одной из многоэтажек Новокузнецка произошел пожар. А позже оказалось, что три человека, находившиеся в ту ночь в квартире, погибли.

Около четырех часов утра 27 января жители многоэтажного дома на проспекте Дружбы в Новокузнецке почувствовали запах гари. В подъезде стоял дым, и очевидцы тут же вызвали пожарных. 13 человек и четыре единицы техники справились с пожаром за 24 минуты и уже в 4.24 ликвидировали возгорание.

- В результате пожара в квартире обгорели постельные принадлежности и мебель на площади 15 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Уже после того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в квартире тела трех человек - 70- и 46-летнего мужчин и 69-летней женщины. По факту их гибели следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку.

- Предварительно установлено, что в вечернее время потерпевшие употребляли спиртные напитки, курили, - сообщает подробности ЧП пресс-служба ведомства. - Следователям предстоит установить причину смерти потерпевших и причину возгорания.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU