2020-01-27T11:13:07+03:00
Общество

В Кузбассе 10-летний мальчик отправился кататься на горках и потерялся

Родителям он сказал, что пошел в библиотеку
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе 10-летний мальчик отправился кататься на горках и потерялсяВ Кузбассе 10-летний мальчик отправился кататься на горках и потерялсяФото: Сергей БАБАНАКОВ
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В Кузбассе 10-летний мальчик ушел в библиотеку и не вернулся. Позже выяснилось, что ребенок отправился кататься на горках в другой район и потерялся.

Как рассказали в полиции Кузбасса, в ведомство обратились родители, которые потеряли своего маленького сына. Мальчик в полдень ушел из дома в библиотеку и не вернулся. Вечером, заподозрив что-то неладное, они отправились на поиски, но не смогли найти ребенка.

Через некоторое время мальчика доставили домой бдительные кемеровчане, которые обратили внимание на ребенка, в поздний час бродившего по улицам.

10-летний подросток рассказал, что после библиотеки отправился в соседний район города, чтобы покататься на горке, но так увлекся, что забыл номер автобуса, на котором мог бы добраться до дома.

– Полицейские провели со школьником и его родителями профилактическую беседу. В настоящее время руководством УМВД России по городу Кемерово решается вопрос о поощрении кемеровчан, которые пришли на помощь юному горожанину, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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