Команду КВН из Кузбасса покажут на федеральном канале

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:47:27+03:00

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Команда из Кузбасса «Зеленый чемодан» вошла в шорт-лист участников игр сезона премьер-лиги КВН, которые будут транслировать летом этого года на «Первом канале».

XXXI Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020» прошел в Сочи с 12 по 25 января. Всего в отборочных играх участвовало 477 команд из разных регионов.

Кемеровскую область представили команды «Зеленый чемодан», «Не все дома», «Неплохо сыграно», «Сборная соседей», «Группа риска» и «Копы». В шорт-лист из 24 объединений попала лишь творческая группа «Зеленый чемодан». Они отправятся на премьер-лигу, которая пройдет летом в Москве и будет транслироваться на «Первом канале».

– Увидимся летом на первом канале! Эмоции зашкаливают, вы бы знали, насколько сильно! Всем огромное спасибо за поддержку! Все не просто так! – написал один из участников «Зеленого чемодана» Дмитрий Анкудинов.

Напомним, В 2017 году «Зеленый чемодан» стала чемпионом Студенческой лиги КВН в Кемерове, в 2018 году – чемпионом официальной лиги КВН «Кузбасс», а в 2019 году дошла до полуфинала Международной лиги МС КВН в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU