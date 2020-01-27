27 Янв. 2020 2020-01-27T12:12:23+03:00

В Кемерове появятся восемь новых светофоров. ФОТО: Администрация Кемерова

Их установят там, где затруднено движение

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В Кемерове в этом строительном сезоне установят восемь новых светофоров. Они появятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уже решено, что новые системы регулирования движения появятся на улицах Институтской, 2-й Аральской, Веры Волошиной, Белозерной, Елыкаевской, Семашко, 4-й Цветочной, а также на перекрестках улицы Нахимова и 2-го переулка Авроры, проспекта Советского и улицы Кузбасской. Займется монтажными работами «Ростелеком».

Проходит ремонт и действующих электронных регулировщиков. С 20 по 26 января в областном центре восстановили кабели, кнопки, заменили матрицы, поправили и развернули 49 светофоров, также рабочие установили 18 новых дорожных знаков на улицах Мариинской, Гоголя, Тухачевского, Красноармейской, проспекте Химиков

Отметим, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года проходит ремонт дорог, установка новых дорожных знаков, пешеходных ограждений, светофоров, рубежей скоростного контроля, нанесение шумовой разметки.

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ИСТОЧНИК KP.RU