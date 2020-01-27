В Кузбассе ГИБДД проверит пешеходов и водителей

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:28:10+03:00

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В Кузбассе с 27 января по 9 февраля инспекторы ГИБДД проверят пешеходов и водителей на соблюдение правил дорожного движения.

Только с начала этого года в регионе зарегистрировано 45 ДТП - наездов на пешеходов. Это больше половины от общего числа происшествий на дороге. Поэтому Госавтоинспекция решила провести профилактический рейд под названием «Водитель - пешеход».

- В числе запланированных мероприятий - проведение разъяснительных бесед с водителями и пешеходами, контроль за содержанием дорог и организацией движения в местах пересечения пешеходных и транспортных потоков, повышенный контроль за соблюдением требований правил пешеходами и водителями, особенно в аварийно опасных местах, - сообщили в ведомстве.

Напомним, за то, что водитель не пропустил пешехода, автолюбитель может получить штраф от 1500 до 2000 рублей. Только в этом году инспекторы пресекли более двух тысяч подобных нарушений. Однако еще больше нарушали пешеходы. За этот же период сотрудники ГИБДД поймали 3500 человек, переходивших дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU