2020-01-28T03:09:24+03:00
Общество

За плохое поведение на борту самолета кемеровчанин пошел под суд

Теперь он должен заплатить штраф
Екатерина РОМАНОВА
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За плохое поведение на борту самолета кемеровчанин пошел под судЗа плохое поведение на борту самолета кемеровчанин пошел под судФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель города Кемерово, оказавшись в самолете, посчитал, что может не выполнять требований капитана воздушного судна. Решение оказалось ошибочным, и теперь за свое поведение мужчина заплатит штраф.

49-летний житель города Кемерова самолетом отправился из Москвы в родной город. Оказавшись на борту самолета, видимо, посчитал, что может вести себя как угодно. Командир воздушного судна несколько раз обращался к мужчине, однако его слова не возымели никакого эффекта. Так, во время захода на посадку мужчина категорически отказался пристегивать ремень безопасности и приводить спинку кресла в вертикальное положение.

Rак только самолет приземлился, непослушного пассажира задержали сотрудники транспортной полиции.

- В отношении авиапассажира сотрудники транспортной полиции составили протокол о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна, - сообщает пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области. - Мировой суд Заводского района признал задержанного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в сумме 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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