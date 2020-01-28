Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП со снегоходом

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:58:57+03:00

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Четыре человека, среди которых один - ребенок, пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Как оказалось, все они катались на снегоходе.

В Беловском районе семья из четырех человек решила покататься на санях, которые прицепляются к снегоходу. Катание оказалось неудачным. Водитель снегохода не справился с управлением, и прицеп опрокинулся. Трое взрослых и 5-летний ребенок получили травмы различной степени тяжести.

Позже сотрудники ГИБДД установили, что снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке, а его 53-летний водитель не имел прав управления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении водителя снегохода составлены протоколы за управление без прав и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевших. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

- Сотрудники кузбасской полиции напоминают, что водитель снегохода должен иметь право управления транспортными средствами, а также определенные навыки вождения. Снегоход нужно зарегистрировать в установленном порядке. Водителю и пассажирам не стоит пренебрегать средствами защиты, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, необходимо помнить, что категорически запрещена перевозка пассажиров вне салонов любых транспортных средств, в том числе в прицепленных к снегоходам санях и тюбингах. Такое пренебрежение правилами дорожного движения может иметь необратимые последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU