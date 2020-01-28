28 Янв. 2020 2020-01-28T08:28:46+03:00

В Кемерове замглавы города подал в отставку Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кемерове заместитель главы города Сергей Прозоров подал в отставку по собственному желанию. Пост займет его бывший подчиненный Сергей Минин.

В понедельник, 27 января, в Сети появилась информация о том, что заместитель мэра, начальник управления городского развития администрации областной столицы подал в отставку.

В кемеровской мэрии пояснили, что руководитель покинул место по собственному желанию. Его преемником станет бывший руководитель управления городского развития Сергей Минин.

На сайте областного центра в разделе «Администрация» уже отсутствует информация о бывшем заместителе мэра Сергее Прозорове и о его подчиненном.

Напомним, ранее Сергей Прозоров руководил управлением городского развития, а в его подчинении находилось городское управление архитектуры и градостроительства. Перед своим уходом он отвечал за сферы развития строительного комплекса и инженерных коммуникаций, контролировал наружную рекламу и праздничную иллюминацию в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU