В МЧС Кузбасса предупредили о метелях и усилении ветра
МЧС Кузбасса предупреждает жителей об ухудшении погодных условий. Они будут наблюдаться в течение вторника, 28 января.
По данным ведомства, ожидаются снег и метели, усиление ветра до 20 метров в секунду, ухудшение видимости до тысячи метров и гололедица.
В связи с этим водителям рекомендуется во время езды избегать резких маневров, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Также следует помнить, что из-за гололедицы ухудшается сцепление с дорогой.
- Пешеходам в условиях ухудшения видимости необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде, - добавили в ведомстве.
Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления нужно следить за исправностью оборудования. Нельзя оставлять топящиеся печи и включенные электроприборы без присмотра, перегружать проводку.
ИСТОЧНИК KP.RU