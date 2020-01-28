2020-01-28T11:41:09+03:00
Общество

В МЧС Кузбасса предупредили о метелях и усилении ветра

Жителям советуют соблюдать меры безопасности
Ирина АВТУШКО
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В МЧС Кузбасса предупредили о метелях и усилении ветраВ МЧС Кузбасса предупредили о метелях и усилении ветраФото: Евгения ГУСЕВА
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МЧС Кузбасса предупреждает жителей об ухудшении погодных условий. Они будут наблюдаться в течение вторника, 28 января.

По данным ведомства, ожидаются снег и метели, усиление ветра до 20 метров в секунду, ухудшение видимости до тысячи метров и гололедица.

В связи с этим водителям рекомендуется во время езды избегать резких маневров, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Также следует помнить, что из-за гололедицы ухудшается сцепление с дорогой.

- Пешеходам в условиях ухудшения видимости необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде, - добавили в ведомстве.

Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления нужно следить за исправностью оборудования. Нельзя оставлять топящиеся печи и включенные электроприборы без присмотра, перегружать проводку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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