Груженный зерном прицеп перевернулся на трассе в Кузбассе

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:47:12+03:00

Груженый зерном прицеп перевернулся на трассе в Кузбассе. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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На кузбасской трассе из-за неосторожности водителя перевернулся прицеп с зерном. Несколько его тонн рассыпались прямо по проезжей части.

Во время патрулирования трассы Ленинск-Кузнецкий - Полысаево инспекторы ГИБДД обнаружили грузовой автомобиль с перевернувшимся прицепом. Как выяснилось, водитель не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание транспортного средства. В итоге несколько тонн зерна рассыпались по проезжей части.

- Сотрудники ГИБДД обеспечили регулирование дорожного движения на оживленном участке трассы и для оказания помощи водителю тягача привлекли спецтехнику, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Погрузчик установил прицеп на место, расчистил проезжую часть и загрузил зерно в кузов.

Водитель поблагодарил за помощь участников спасательной операции и продолжил свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU