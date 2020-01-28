В Кузбассе годовалый ребенок получил травму от упавшего с крыши снега
В Кузбассе годовалый ребенок получил серьезную травму головы от упавшего с крыши снега. Девочка была госпитализирована в средне тяжелом состоянии.
В пятницу, 24 января, днем в Осинниках мама с маленькой девочкой, которая сидела на санках, отправилась на улицу. При выходе из подъезда на них рухнул снег, который скопился на крыше. Большая часть попала в сани.
Женщина сразу вызвала «скорую помощь», пострадавшую малышку пришлось госпитализировать в Новокузнецкую больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а ее состояние оценивается как средней тяжести.
– По данному факту Следственный комитет по Кемеровской области проводит доследственную проверку. В ближайшее время следователи изучат вся необходимую документацию управляющей компании, обслуживающей данный дом. Пострадавшей будет проведено судебно-медицинское экспертиза, которая определит характер повреждений и тяжесть вреда здоровью, – сообщили в ведомстве.
Отметим, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. О новых фактах этого происшествия будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU