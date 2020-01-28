28 Янв. 2020 2020-01-28T11:58:48+03:00

В Кузбассе годовалый ребенок получил травму от упавшего с крыши снега Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Кузбассе годовалый ребенок получил серьезную травму головы от упавшего с крыши снега. Девочка была госпитализирована в средне тяжелом состоянии.

В пятницу, 24 января, днем в Осинниках мама с маленькой девочкой, которая сидела на санках, отправилась на улицу. При выходе из подъезда на них рухнул снег, который скопился на крыше. Большая часть попала в сани.

Женщина сразу вызвала «скорую помощь», пострадавшую малышку пришлось госпитализировать в Новокузнецкую больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а ее состояние оценивается как средней тяжести.

– По данному факту Следственный комитет по Кемеровской области проводит доследственную проверку. В ближайшее время следователи изучат вся необходимую документацию управляющей компании, обслуживающей данный дом. Пострадавшей будет проведено судебно-медицинское экспертиза, которая определит характер повреждений и тяжесть вреда здоровью, – сообщили в ведомстве.

Отметим, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. О новых фактах этого происшествия будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU