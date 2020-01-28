С 1 февраля кузбасские шахтеры получат прибавку к пенсии

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:22:11+03:00

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Почти 27,5 тысячи пенсионеров-шахтеров в Кузбассе получают прибавку к пенсии. В ближайшее время в регионе произойдет корректировка доплаты.

Очередная корректировка доплаты к шахтерской пенсии произойдет 1 февраля. Средний размер доплаты – 3845,26 рублей, а максимальны – 6656,88 рублей. Примечательно, что для каждого горняка, ушедшего на пенсию, такая доплата рассчитывается индивидуально. Зависит она от его среднемесячного заработка, продолжительности стажа подземной работы и размера взносов, которые в свое время горняк уплатил организациям угольной промышленности.

Такую ежемесячную доплату к пенсии шахтеры получают с 2011 года, а ее размер пересматривается раз в три месяца – с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. право на доплату горняк получает после выхода на пенсию, при условии, что он больше не работает на угледобывающем предприятии.

Еще одно условие – стаж работы. Это не менее 25 стажа подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах. Или же не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU