2020-01-28T17:27:27+03:00
Происшествия

Прихожанин обворовал служителя кузбасской церкви

За это он может лишиться свободы на шесть лет
Екатерина РОМАНОВА
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Прихожанин обворовал служителя кузбасской церквиПрихожанин обворовал служителя кузбасской церквиФото: Екатерина РОМАНОВА
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Ничего святого не осталось у одного из жителей города Белово. Он пришел в церковь и украл у служителя банковскую карту.

Работник одной из церквей города Белово обратился в отдел полиции за помощью. Мужчина заявил, что с его банковского счета пропали деньги. При этом банковская карта была на месте.

Впрочем, вскоре оказалось, что в течение некоторого времени карта все-таки была в руках злоумышленника. Стражи порядка выяснили, что незадолго до исчезновения денег со счета карта и ПИН-код к ней были без присмотра. Этим и воспользовался один из прихожан, 30-летний мужчина. Он взял карту, снял с нее четыре тысячи рублей, а потом вернул обратно. А спустя некоторое время хозяин карты - служитель церкви - обнаружил исчезновение денег.

- Следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями данной статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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