2020-01-28T17:29:13+03:00
Общество

Трое пьяных беловчан напали на 86-летнюю пенсионерку в ее доме

Злоумышленники выломали входную дверь
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Трое пьяных беловчан напали на 86-летнюю пенсионерку в ее домеТрое пьяных беловчан напали на 86-летнюю пенсионерку в ее домеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Белове вынесено решение по делу трех местных жителей - двух мужчин и женщины, которые ночью ворвались в чужой дом. Жертвой злоумышленников стала 86-летняя пенсионерка.

Как выяснилось, нужный дом подельникам указала их знакомая, которая знала, что пенсионерка с трудом передвигается и живет одна. В состоянии опьянения они выломали входную дверь жилища и проникли внутрь. Женщина проснулась от шума и стала звать на помощь. Тогда нападавшие сдавили ей лицо подушкой и, удерживая в такой положении, сняли с пальцев золотые кольца. После этого злоумышленники скрылись.

В результате розыска они были установлены и задержаны, также полицейские нашли наводчицу налетчиков. Все они стали фигурантами уголовного дела.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигурантов виновными и приговорил каждого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое пьяных беловчан напали на 86-летнюю пенсионерку в ее доме
Прихожанин обворовал служителя кузбасской церкви
С 1 февраля кузбасские шахтеры получат прибавку к пенсии
Кемеровских водителей предупредили о ночной уборке снега
В Кузбассе годовалый ребенок получил травму от упавшего с крыши снега
В аэропортах Кузбасса будут досматривать багаж пассажиров
Авиакомпания отменила рейсы из Кемерова в Китай
Груженный зерном прицеп перевернулся на трассе в Кузбассе
На улице Кирова в Новокузнецке появится новая остановка
В МЧС Кузбасса предупредили о метелях и усилении ветра
Подросток из Кемерова разгуливал по городу с пистолетом ТТ
В Кузбассе установили мемориальную доску детям блокадного Ленинграда
Жителям Новокузнецка показали видео строительства нового спорткомплекса
В Кемерове замглавы города подал в отставку
Виновные в сходе 23 вагонов с концентратом в Кузбассе предстанут перед судом
В Кузбассе число заболевших ОРВИ увеличилось на четверть
За дачу взятки кузбассовец заплатил штраф в два миллиона рублей
Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП со снегоходом
Новокузнечанин устроил бабушке праздник на украденные у нее деньги
За плохое поведение на борту самолета кемеровчанин пошел под суд
В Кемерове за выходные травмировалось почти 200 детей
В Кузбассе ГИБДД проверит пешеходов и водителей