28 Янв. 2020 2020-01-28T17:29:13+03:00

Трое пьяных беловчан напали на 86-летнюю пенсионерку в ее доме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Белове вынесено решение по делу трех местных жителей - двух мужчин и женщины, которые ночью ворвались в чужой дом. Жертвой злоумышленников стала 86-летняя пенсионерка.

Как выяснилось, нужный дом подельникам указала их знакомая, которая знала, что пенсионерка с трудом передвигается и живет одна. В состоянии опьянения они выломали входную дверь жилища и проникли внутрь. Женщина проснулась от шума и стала звать на помощь. Тогда нападавшие сдавили ей лицо подушкой и, удерживая в такой положении, сняли с пальцев золотые кольца. После этого злоумышленники скрылись.

В результате розыска они были установлены и задержаны, также полицейские нашли наводчицу налетчиков. Все они стали фигурантами уголовного дела.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигурантов виновными и приговорил каждого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU