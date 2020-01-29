Сергей Цивилев рассказал о новом оборудовании для больных раком

29 Янв. 2020 2020-01-29T02:52:36+03:00

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В областном онкодиспанцере Кузбасса появилось новое оборудование для больных раком: пять прикроватных мониторов и центральная мониторная система.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что для отделения анестезиологии и реанимации важно иметь постоянный контроль над состояниями пациентов, потому что они находятся здесь после операций, а отклонения от нормы в самочувствии человека могут привести к серьезным последствиям.

– Новое оборудование позволяет в режиме реального времени следить за состоянием пациента и передавать информацию на рабочее место врача. Если артериальное давление, электрокардиограмма или частота дыхания пациента меняются, то врач незамедлительно получает сигнал об этом, и может быстро принять меры, – подчеркнул губернатор.

Напомним, только в 2019 году в медицинские учреждения Кузбасса направлено более 100 единиц оборудования, позволяющего проводить сложные операции при онкологических заболеваниях. Также в Кемерове и Ленинск-Кузнецком открыты центры амбулаторной онкологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU