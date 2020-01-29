2020-01-29T06:36:50+03:00
Происшествия

В Кузбассе рецидивист укусил за палец полицейского в новогоднюю ночь

Правоохранитель пытался задержать мужчину после того, как тот разбил машины молотком
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе рецидивист укусил за палец полицейского в новогоднюю ночьВ Кузбассе рецидивист укусил за палец полицейского в новогоднюю ночьФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе в новогоднюю ночь рецидивист укусил за палец полицейского, который пытался задержать его, когда мужчина бил молотком по кузовам чужих автомобилей.

Как рассказали в областной прокуратуре, происшествие случилось в Белове. Вечером перед Новым годом, 31 декабря, человек освободился из мест лишения свободы и приехал домой. После полуночи мужчина отправился гулять в микрорайон Чертинский, прихватив с собой молоток.

Там он неожиданно стал крушить припаркованные рядом машины. Хулигана заметили владельцы авто и задержали его, предварительно вызвав полицейских.

Когда участковый пытался посадить мужчину в патрульный автомобиль, он неожиданно вырвался из его рук и набросился на него с кулаками. Во время драки бывший заключенный укусил правоохранителя за палец, а после пытался схватить его за нос, но тот увернулся.

- Ранее судимому за угоны и кражи мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Прокурор города утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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