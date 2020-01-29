Кемеровчанин лишился земельного участка из-за долгов по алиментам
В Кемерове судебные приставы арестовали земельный участок местного жителя. Он не платил алименты на ребенка.
Житель областного центра задолжал на содержание своего 13-летнего сына 793 тысячи рублей. Как оказалось, с 2009 года мужчина не имел постоянного места работы, обязательства перед ребенком выполнял нерегулярно, в результате чего и образовалась такая задолженность.
- В отношении должника был применен комплекс мер принудительного взыскания, в том числе было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.
Кроме того, выяснилось, что в собственности у недобросовестного отца находится земельный участок с предварительной стоимостью 400 тысяч рублей. Если в течение 10 дней мужчина не выплатит долг по алиментам, то он будут передан на реализацию, а средства направят на содержание ребенка. В дальнейшем к должнику применят весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.
Отметим, что в прошлом году приставы окончили 15,9 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU