2020-01-29T06:38:39+03:00
Общество

Кемеровчанин лишился земельного участка из-за долгов по алиментам

Его арестовали судебные приставы
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин лишился земельного участка из-за долгов по алиментамКемеровчанин лишился земельного участка из-за долгов по алиментамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове судебные приставы арестовали земельный участок местного жителя. Он не платил алименты на ребенка.

Житель областного центра задолжал на содержание своего 13-летнего сына 793 тысячи рублей. Как оказалось, с 2009 года мужчина не имел постоянного места работы, обязательства перед ребенком выполнял нерегулярно, в результате чего и образовалась такая задолженность.

- В отношении должника был применен комплекс мер принудительного взыскания, в том числе было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Кроме того, выяснилось, что в собственности у недобросовестного отца находится земельный участок с предварительной стоимостью 400 тысяч рублей. Если в течение 10 дней мужчина не выплатит долг по алиментам, то он будут передан на реализацию, а средства направят на содержание ребенка. В дальнейшем к должнику применят весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.

Отметим, что в прошлом году приставы окончили 15,9 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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