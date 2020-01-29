В Новокузнецке стали чаще воровать крышки люков на тепловых сетях

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:15:01+03:00

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В Новокузнецке неизвестные, по словам местных энергетиков, стали чаще воровать чугунные крышки на теплосетях. Только в январе тепловые камеры в контуре Кузнецкой ТЭЦ лишились пяти крышек.

По данным Сибирской генерирующей компании, в прошлом году в Новокузнецке было похищено 26 крышек люков, но проблема актуальная и для Кемерова. Хищения создают серьезную угрозу для людей, особенно в темное время, ведь глубина тепловой камеры может достигать четырех метров. В связи с этим контроль за состояние тепловых камер усилен. Открытые люки огораживают, а пока не установлены новые – закрывают бетонными плитами.

-По всем фактам хищений полиция возбуждает уголовные дела. Напоминаем, по статье 158 Уголовного кодекса РФ кража наказывается крупным штрафом, исправительными работами или лишением свободы сроком до двух лет, - отметили в компании.

Сибирская генерирующая компания призывает жителей быть внимательными на городских улицах, а при обнаружении открытых или поврежденных люков тепловых камер сообщать в оперативно-диспетчерскую службу теплосетевого предприятия СГК в Новокузнецке по телефону: 8 (384-3) 46-94-66 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU